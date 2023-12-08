Meta розширює шифрування в Messenger подібно до WhatsApp

Новинка передбачає шифрування особистих дзвінків та чатів усіх користувачів Messenger.

Джерело фото: The Guardian

Компанія Meta, що належить Марку Цукербергу, оголосила про розширення шифрування в Messenger, роблячи його схожим на WhatsApp, щоб підвищити рівень конфіденційності для користувачів, – повідомляє CNBC.

За новими планами, особисті дзвінки та чати усіх користувачів Messenger автоматично зашифруються за замовчуванням, узгоджуючи його з відомим захищеним сервісом спілкування WhatsApp. Ця оновлена система конфіденційності, яку запроваджує Meta, надасть користувачам подібний рівень захисту, що й у WhatsApp.

Керівник Messenger Лоредана Крісан заявила, що завдяки технології наскрізного шифрування жодна стороння особа, включаючи саму Meta, не матиме доступу до змісту повідомлень чи дзвінків, якщо користувач сам не поділиться цією інформацією.

Процес шифрування всіх чатів Messenger Meta ще не має чіткого терміну завершення. Компанія використовує кілька криптографічних принципів, включаючи власні розробки та ті, які використовуються у популярному додатку для обміну зашифрованими повідомленнями - Signal.

Варто відзначити, що з 2016 року користувачі Messenger вже мали можливість вибрати або ввімкнути захист своїх чатів за допомогою технології наскрізного шифрування, яка гарантує захищеність спілкування та перешкоджає доступу третіх осіб до особистих даних.

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