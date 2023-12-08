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  1. Суспільство

8 грудня: яке сьогодні свято та головні події дня

09:08, 8 грудня 2023
Сьогодні відзначають День мандрівника в часі.
8 грудня: яке сьогодні свято та головні події дня
Джерело фото: objectiv.tv
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Сьогодні, 8 грудня, відзначають різноманітні свята та події по всьому світу. У США цей день визнаний як День брауні та Національний день кондитерських виробів. У Болгарії відзначають День студента, у Фінляндії відзначається День Яна Сібеліуса та фінської музики, а в Панамі цей день присвячений Дню матері. Крім того, сьогодні День мандрівника в часі.

Яке сьогодні церковне свято

Церковне свято, яке припадає на 8 грудня, це день пам'яті мучениці Анфіси Римської. Вона жила в Римі наприкінці IV - на початку V століття. Незважаючи на своє бажання, вона вийшла заміж за вельможу. У той час, коли Імператором був Костянтин Великий, цькування християн тимчасово припинилося. Однак серед вірян поширювалося хибне вірування - аріанство.

Пам’ятні події 8 грудня:

1868 рік: У Львові було засновано товариство "Просвіта".

1955 рік: Затверджено офіційний прапор Ради Європи.

1991 рік: Відбулася зустріч лідерів України, Білорусі та російської федерації в Біловезькій Пущі, де було підписано Біловезьку угоду, яка фактично припинила існування СРСР як держави.

2004 рік: Верховна Рада України проголосувала за "великий пакет" змін до Конституції, а також внесення змін до закону "Про вибори Президента України" під час переголосування у грудні 2004 року.

2010 рік: SpaceX стає першою приватною компанією, яка успішно запустила, вивела на орбіту і безпечно повернула космічний апарат - SpaceX Dragon.

2013 рік: У Києві під час мітингу на Євромайдані було повалено пам'ятник Леніну на Бессарабці.

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