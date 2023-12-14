Україна отримала рекордні $900 млн від МВФ: куди підуть гроші

В межах третього траншу за програмою розширеного фінансування від МВФ, Україна отримала близько 900 мільйонів доларів США.

Джерело фото: Мінфін

Сьогодні, 14 грудня, Україна отримала третій транш фінансування приблизно на 900 мільйонів доларів США від Міжнародного валютного фонду у рамках програми розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF). Про це повідомила пресслужба Мінфіну.

Отримання цієї суми є результатом успішного другого огляду програми EFF Виконавчою радою МВФ.

«Потужна та вкрай важлива підтримка від Фонду допоможе своєвчасно профінансувати пріоритетні видатки державного бюджету та забезпечити макроекономічну стабільність в умовах воєнного стану. Програма EFF і надалі складатиме надійну основу для розвитку економічної програми Уряду України на шляху до повної інтеграції в ЄС», - розповів Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Раніше, 11 грудня, Виконавча рада МВФ завершила другий огляд програми розширеного фінансування для України.

Отже, загалом Україна вже залучила близько 4,5 мільярда доларів США з передбаченої програмою суми у 15,6 мільярда доларів США (11,6 мільярда СПЗ).

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