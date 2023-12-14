Фінляндія може знову закрити пункти пропуску на кордоні з рф — ЗМІ

Уряд Фінляндії збереться, щоб ухвалити рішення щодо нових прикордонних рішень.

У четвер, 14 грудня, уряд Фінляндії планує ухвалити рішення про повторне закриття всіх пунктів пропуску на кордоні з рф, повідомляє видання Helsingin Sanomat.

Джерело стверджує, що для ухвалення рішення фінський уряд збереться ввечері. Канцлер юстиції ще має висловити свою думку, але політична воля щодо закриття кордону вже є.

Це рішення пояснюють тим, що росія знову почала спрямовувати шукачів притулку до фінського кордону.

За даними HS, підготовка до закриття кордону розпочалася одразу після того, як два дні тому уряд вирішив відкрити прикордонні пости Ніірала та Ваалімаа.

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