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  1. У світі

Фінляндія вирішила відкрити два прикордонні пости на кордоні з росією

16:27, 12 грудня 2023
Пункти відкривають, щоб люди, які живуть по обидва боки кордону, могли відвідувати своїх родичів.
Фінляндія вирішила відкрити два прикордонні пости на кордоні з росією
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Уряд Фінляндії вирішив відкрити два прикордонні пости - Вааліма і Ніірала - на кордоні з росією. Про це повідомив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, передає Yle.

Глава МВС Марі Рантанен розповіла, що нове рішення діє до 14 січня 2024 року. За словами міністра, уряд уважно стежить за подіями на східному кордоні, і в разі необхідності кордон може бути знову швидко закритий.

Представник Прикордонної служби Мікко Лехмус, зі свого боку, зазначив, що Європейське агентство прикордонної та морської безпеки Frontex допомагає фінським прикордонникам патрулювати кордон. За словами Лехмуса, відкривають саме ці два пункти, щоб люди, які живуть по обидва боки кордону, могли відвідувати своїх родичів.

Термін дії попереднього рішення про двотижневе закриття східного кордону спливає в ніч із 13 на 14 грудня.

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