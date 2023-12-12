Хто отримає посади в господарських судах від Закарпаття до Запоріжжя: список переможців конкурсу

ВККС затвердила рейтинг переможців конкурсу на 30 вакантних посад суддів місцевих господарських судів.

Вища кваліфікаційна комісія суддів 12 грудня 2023 року затвердила рейтинг учасників конкурсу на посади суддів місцевих господарських судів.

З двох спроб Комісія змогла заповнити усі 30 запропонованих вакантних посад суддів господарських судів.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», конкурс на посади суддів місцевих господарських судів, що відбувся 8 грудня, запам’ятається кількома цікавими нюансами.

По-перше, на конкурс не з’явився кандидат, який за підсумками кваліфікаційного іспиту показав найкращий результат - Іщенко Олександр Петрович. За наявною інформацією, кандидат працює на посаді заступника начальника відділу науково-методичного забезпечення діяльності судів та органів суддівського самоврядування Національної школи суддів України.

По-друге, чимала кількість кандидатів з нижньої частини списку допущених до конкурсу осіб, відмовилася від обрання вакантних посад суддів. Відтак вакантні посади суддів Господарського суду Чернігівської області вдалося заповнити не без проблем, а усі вакантні посади в Господарському суді Запорізької області вдалося заповнити тільки з другої спроби.

Якщо під час конкурсу на посади суддів місцевих адміністративних судів від обрання посад суддів відмовилися лише 4 кандидати, то під час конкурсу на посади суддів місцевих господарських судів про відмову обрати вакантну посаду заявили вже 17 кандидатів.

По-третє, чимала частина кандидатів, які раніше виявили бажання взяти участь у конкурсі, чомусь взагалі не з’явилася на процедуру обрання суду.

По-четверте, як і під час конкурсу на посади суддів адміністративних судів, найбільш привабливими для кандидатів виявилися суди на Правобережній Україні – це Господарський суд Одеської області або господарські суди, розташовані в західних областях України.

По-п’яте, внаслідок сукупності усіх зазначених нюансів посаду у господарському суддів під час конкурсу на 30 вакантних посад суддів місцевих господарських судів, змогла отримати кандидат, яка посіла у рейтингу аж 90 місце.

Відтак, згідно з рішенням ВККС, кандидати на посади суддів місцевих господарських судів обрали наступні суди:

Мусієнко Оксана Олегівна – обрано Господарський суд Одеської області

Деркач Тетяна Григорівна - Господарський суд Одеської області

Демченко Тетяна Ігорівна - Господарський суд Одеської області

Гурський Сергій Васильович - Господарський суд Дніпропетровської області

Іванова Тетяна Вікторівна - Господарський суд Дніпропетровської області

Дичко Володимир Олександрович - Господарський суд Дніпропетровської області

Пулькін Юрій Петрович - Господарський суд Харківської області

Мужичук Юлія Юріївна - Господарський суд Харківської області

Юрченко Вікторія Сергіївна - Господарський суд Харківської області

Пляцко Уляна Михайлівна - Господарський суд Закарпатської області

Худенко Андрій Антонович - Господарський суд Закарпатської області

Сисин Сергій Васильович - Господарський суд Закарпатської області

Ситник Наталія Михайлівна - Господарський суд Чернігівської області

Паненко Олена Миколаївна - Господарський суд Чернігівської області

Кузьменко Тетяна Олексіївна - Господарський суд Чернігівської області

Педорич Станіслав Іванович - Господарський суд Запорізької області

Лєскіна Ірина Євгенівна - Господарський суд Запорізької області

Федько Олександра Анатоліївна - Господарський суд Запорізької області

Бургарт Тетяна Ігорівна – Господарський суд Львівської області

Нестерчук Світлана Сергіївна – Господарський суд Житомирської області

Байдуж Юлія Сергіївна – Господарський суд Полтавської області

Гуля Уляна Іванівна - Господарський суд Івано-Франківської області

Мовчун Андрій Ілліч – Господарський суд Рівненської області

Бідюк Світлана Віталіївна - Господарський суд Волинської області

Виноградський Олег Євгенійович - Господарський суд Вінницької області

Кваша Софія Сергіївна - Господарський суд Черкаської області

Шевчук Ольга Іванівна - Господарський суд Хмельницької області

Ільєва Людмила Михайлівна - Господарський суд Миколаївської області

Ковтун Володимир Миколайович - Господарський суд Сумської області

Кузьміна Богдана Миколаївна - Господарський суд Кіровоградської області

Автор: В’ячеслав Хрипун

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