Хто отримає посади в господарських судах від Закарпаття до Запоріжжя: список переможців конкурсу

Вища кваліфікаційна комісія суддів 12 грудня 2023 року затвердила рейтинг учасників конкурсу на посади суддів місцевих господарських судів.
З двох спроб Комісія змогла заповнити усі 30 запропонованих вакантних посад суддів господарських судів.
Як повідомляла «Судово-юридична газета», конкурс на посади суддів місцевих господарських судів, що відбувся 8 грудня, запам’ятається кількома цікавими нюансами.
По-перше, на конкурс не з’явився кандидат, який за підсумками кваліфікаційного іспиту показав найкращий результат - Іщенко Олександр Петрович. За наявною інформацією, кандидат працює на посаді заступника начальника відділу науково-методичного забезпечення діяльності судів та органів суддівського самоврядування Національної школи суддів України.
По-друге, чимала кількість кандидатів з нижньої частини списку допущених до конкурсу осіб, відмовилася від обрання вакантних посад суддів. Відтак вакантні посади суддів Господарського суду Чернігівської області вдалося заповнити не без проблем, а усі вакантні посади в Господарському суді Запорізької області вдалося заповнити тільки з другої спроби.
Якщо під час конкурсу на посади суддів місцевих адміністративних судів від обрання посад суддів відмовилися лише 4 кандидати, то під час конкурсу на посади суддів місцевих господарських судів про відмову обрати вакантну посаду заявили вже 17 кандидатів.
По-третє, чимала частина кандидатів, які раніше виявили бажання взяти участь у конкурсі, чомусь взагалі не з’явилася на процедуру обрання суду.
По-четверте, як і під час конкурсу на посади суддів адміністративних судів, найбільш привабливими для кандидатів виявилися суди на Правобережній Україні – це Господарський суд Одеської області або господарські суди, розташовані в західних областях України.
По-п’яте, внаслідок сукупності усіх зазначених нюансів посаду у господарському суддів під час конкурсу на 30 вакантних посад суддів місцевих господарських судів, змогла отримати кандидат, яка посіла у рейтингу аж 90 місце.
Відтак, згідно з рішенням ВККС, кандидати на посади суддів місцевих господарських судів обрали наступні суди:
Мусієнко Оксана Олегівна – обрано Господарський суд Одеської області
Деркач Тетяна Григорівна - Господарський суд Одеської області
Демченко Тетяна Ігорівна - Господарський суд Одеської області
Гурський Сергій Васильович - Господарський суд Дніпропетровської області
Іванова Тетяна Вікторівна - Господарський суд Дніпропетровської області
Дичко Володимир Олександрович - Господарський суд Дніпропетровської області
Пулькін Юрій Петрович - Господарський суд Харківської області
Мужичук Юлія Юріївна - Господарський суд Харківської області
Юрченко Вікторія Сергіївна - Господарський суд Харківської області
Пляцко Уляна Михайлівна - Господарський суд Закарпатської області
Худенко Андрій Антонович - Господарський суд Закарпатської області
Сисин Сергій Васильович - Господарський суд Закарпатської області
Ситник Наталія Михайлівна - Господарський суд Чернігівської області
Паненко Олена Миколаївна - Господарський суд Чернігівської області
Кузьменко Тетяна Олексіївна - Господарський суд Чернігівської області
Педорич Станіслав Іванович - Господарський суд Запорізької області
Лєскіна Ірина Євгенівна - Господарський суд Запорізької області
Федько Олександра Анатоліївна - Господарський суд Запорізької області
Бургарт Тетяна Ігорівна – Господарський суд Львівської області
Нестерчук Світлана Сергіївна – Господарський суд Житомирської області
Байдуж Юлія Сергіївна – Господарський суд Полтавської області
Гуля Уляна Іванівна - Господарський суд Івано-Франківської області
Мовчун Андрій Ілліч – Господарський суд Рівненської області
Бідюк Світлана Віталіївна - Господарський суд Волинської області
Виноградський Олег Євгенійович - Господарський суд Вінницької області
Кваша Софія Сергіївна - Господарський суд Черкаської області
Шевчук Ольга Іванівна - Господарський суд Хмельницької області
Ільєва Людмила Михайлівна - Господарський суд Миколаївської області
Ковтун Володимир Миколайович - Господарський суд Сумської області
Кузьміна Богдана Миколаївна - Господарський суд Кіровоградської області
Автор: В’ячеслав Хрипун
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