Україна має ухвалити новий закон про Бюро економічної безпеки, — МВФ

МВФ зазначив, що треба ухвалити закон, який уточнює слідчі повноваження БЕБ – Бюро має зосередитися на основних економічних злочинах.

Закон про Бюро економічної безпеки (БЕБ) треба переробляти. Про це зазначає МВФ у своїх документах з відповідними структурними маяками для України задля виділення їй наступних фінансових траншів, які Фонд оприлюднив 11 грудня.

Слід нагадати, що БЕБ було створено в Україні відносно нещодавно – у 2021 році. Це Бюро мало взяти на себе функції СБУ з протидії економічним злочинам.

«Влада працює над посиленням діяльності БЕБ за підтримки кількох міжнародних партнерів. Визнаючи важливість посилення контролю відповідності та виявлення фінансових і економічних злочинів, органи влади ухвалять закон (пропонований структурний показник – кінець червня 2024 р.), який встановлює правову основу для діяльності БЕБ, щоб

(i) розробити відкритий, прозорий та конкурентний процес відбору керівництва та персоналу для БЕБ;

(ii) посилити вимоги до відбіркової комісії;

(iii) запровадити контрактну систему для працівників;

та (iv) розробити механізм атестації персоналу.

Щоб уникнути повернення до слабкої довоєнної практики розслідування, переглянутий закон про БЕБ уточнює його повноваження та обсяг слідчих повноважень, зосереджуючись на основних економічних злочинах і зміцнюючи її аналітичний потенціал», - вказано у документах МВФ.

«Закон також забезпечить збереження адміністративної спроможності Державної податкової та Державної митної служб щодо ефективного протидії правопорушенням у податковій та митній сферах. Існуюче розмежування повноважень щодо проведення розслідувань з Національним антикорупційним бюро України (НАБУ) буде збережено та уникне будь-якого потенційного збігу», - додають партнери.

Також зазначається про важливість посилення контролю за дотриманням законодавства та виявленням фінансових і економічних злочинів, що означає необхідність посилити аналітичну підтримку для виявлення ухилення від сплати податків за принципом «витягнутої руки».

У документі МВФ також наголосив на необхідності провести аудит НАБУ за допомогою експертів від міжнародників, забезпечити можливості НАБУ щодо прослуховування розмов і проведення експертиз.

Нагадаємо, МВФ чекає, що для ВАКС скасують правило про розгляд справ у колегіях з трьох суддів, бо збільшується кількість нерозглянутих справ.

Автор: Наталя Мамченко

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