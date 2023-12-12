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Украина должна принять новый закон о Бюро экономической безопасности, — МВФ

МВФ отметил, что нужно принять закон, уточняющий следственные полномочия БЭБ – Бюро должно сосредоточиться на основных экономических преступлениях.

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Украина должна принять новый закон о Бюро экономической безопасности, — МВФ

15:53, 12 декабря 2023
МВФ отметил, что нужно принять закон, уточняющий следственные полномочия БЭБ – Бюро должно сосредоточиться на основных экономических преступлениях.
Украина должна принять новый закон о Бюро экономической безопасности, — МВФ
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Закон о Бюро экономической безопасности (БЭБ) следует перерабатывать. Об этом отмечает МВФ в своих документах с соответствующими структурными маяками для Украины для выделения ей следующих финансовых траншей, которые Фонд обнародовал 11 декабря.

Следует напомнить, что БЭБ было создано в Украине относительно недавно – в 2021 году. Это Бюро должно было взять на себя функции СБУ по противодействию экономическим преступлениям.

«Власть работает над усилением деятельности БЭБ при поддержке нескольких международных партнеров. Признавая важность усиления контроля соответствия и выявления финансовых и экономических преступлений, органы власти примут закон (предлагаемый структурный показатель – конец июня 2024 г.), устанавливающий правовую основу для деятельности БЭБ, чтобы

(i) разработать открытый, прозрачный и конкурентный процесс отбора руководства и персонала для БЭБ;

(ii) ужесточить требования к отборочной комиссии;

(iii) ввести контрактную систему для работников;

и (iv) разработать механизм аттестации персонала.

Чтобы избежать возвращения к слабой довоенной практике расследования, пересмотренный закон о БЭБ уточняет его полномочия и объем следственных полномочий, сосредотачиваясь на основных экономических преступлениях и укрепляя его аналитический потенциал», - говорится в документах МВФ.

«Закон также обеспечит сохранение административной способности Государственной налоговой и Государственной таможенной служб по эффективному противодействию правонарушениям в налоговой и таможенной сферах. Существующее разграничение полномочий по проведению расследований с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) будет сохранено, чтобы избежать любого потенциального совпадения», - добавляют партнеры.

Также отмечается важность усиления контроля за соблюдением законодательства и выявление финансовых и экономических преступлений, что означает необходимость усилить аналитическую поддержку для выявления уклонения от уплаты налогов по принципу «вытянутой руки».

В документе МВФ также отметил необходимость провести аудит НАБУ с помощью экспертов от международников, обеспечить возможности НАБУ по прослушиванию разговоров и проведению экспертиз.

Напомним, МВФ ожидает, что для ВАКС отменят правило о рассмотрении дел в коллегиях из трех судей, потому что увеличивается количество нерассмотренных дел.

Автор: Наталья Мамченко

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