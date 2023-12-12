Необходимо провести первый в истории аудит НАБУ экспертами, назначенными международными партнерами, и обеспечить возможность прослушивания разговоров, - МВФ

МВФ отметил необходимость провести аудит НАБУ с помощью экспертов от международников, а также обеспечить возможности НАБУ по прослушиванию разговоров и проведению экспертиз.

Украина должна провести первый в истории внешний аудит Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) независимыми экспертами, назначенными международными партнерами до конца сентября 2024 года. Также должна быть обеспечена опция прослушивания НАБУ разговоров. Об этом говорится в документах МВФ ко второму пересмотру программы в рамках Механизма расширенного финансирования для Украины (Extended Fund Facility – EFF), которые Фонд обнародовал 11 декабря.

Это, как указывает МВФ, обеспечит беспристрастную и официальную оценку деятельности НАБУ с момента его создания в 2015 году и может выявить сферы улучшения и поможет усилить подотчетность НАБУ, особенно в свете предложенного законопроекта об увеличении его штата с 700 до 1000 человек (закон об увеличении числа сотрудников НАБУ уже принят – прим. ред.).

«Как предусмотрено законом, через год после назначения нового директора НАБУ в марте 2023 года внешний аудит эффективности НАБУ с участием трех независимых экспертов с международным опытом будет завершен и опубликован отчет. Для эффективной реализации закона о предоставлении НАБУ полномочий перехвата коммуникаций (прослушивания телефонных разговоров) мы разработаем план реализации на период после введения военного положения по обеспечению НАБУ ресурсами, оборудованием и технологическими решениями для самостоятельного перехвата сообщений стационарных и мобильных устройств.

Согласно нашим более широким планам реформирования судебно-экспертной системы для уголовно-исполнительной деятельности, мы обеспечим доступ НАБУ к независимым и компетентным судебно-медицинским экспертам, чтобы оно могло эффективно выполнять свой следственный мандат, в том числе расследовать сложные коррупционные схемы», - указывает МВФ .

Также МВФ указывает, что ежегодная отчетность НАПК о выполнении Антикоррупционной стратегии Украины до 2022 года станет полезным вкладом для диагностики управления и коррупции после военного положения, которое будет поддерживаться МВФ.

Напомним, МВФ ожидает, что для ВАКС отменят правило о рассмотрении дел в коллегиях из трех судей, потому что увеличивается количество нерассмотренных дел.

Кроме того, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», МВФ ожидает, что в Украине будет создан отдельный Административный суд для рассмотрения дел против НАБУ, НАПК и Национального банка. При этом судей к нему будут отбирать по той же процедуре, что и когда-то судей Высшего антикоррупционного суда – с участием Общественного совета международных экспертов (ГРМЕ) или подобного органа. Принять соответствующий закон Украина должна до июля 2024 года.

Автор: Наталья Мамченко

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