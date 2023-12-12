Новый премьер Польши Дональд Туск заявил, что нашел способ для разблокирования границы Польши с Украиной

Правительство нашло способ, чтобы с одной стороны учесть интересы протестующих перевозчиков, а с другой – немедленно разблокировать границу с Украиной.

Новый премьер Польши Дональд Туск заявил, что его правительство нашло способ достичь компромисса в ситуации на границе с Украиной. Об этом он заявил во время выступления в Сейме с программой действий нового правительства Польши, передает Укринформ.

По его словам, предыдущее правительство Матеуша Моравецкого «не позаботилось об интересах польских перевозчиков и отказалось от контроля за границей с Украиной во время войны».

Туск заявил, что его правительство нашло решение, которое поможет одновременно и учесть интересы протестующих перевозчиков, и немедленно разблокировать границу с Украиной.

«Из простой порядочности будущие министры этого правительства сидели со мной целыми часами, после полуночи, и искали способы на скорейшее решение проблемы на украинско-польской границе. Мы искали и нашли способы как можно скорее учесть потребности польских водителей и одновременно немедленно разблокировать границу Украины, которая борется и ждет перевозки товаров с этой заблокированной автомагистрали», - подчеркнул Туск.

Ранее мы писали, что Польша согласилась разблокировать пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск".

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