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Необходимо провести первый в истории аудит НАБУ экспертами, назначенными международными партнерами, и обеспечить возможность прослушивания разговоров, - МВФ

МВФ отметил необходимость провести аудит НАБУ с помощью экспертов от международников, а также обеспечить возможности НАБУ по прослушиванию разговоров и проведению экспертиз.

Хакеры получили доступ к электронным ключам судей Хозяйственного суда Одесской области, а также к системе документооборота суда

Рассмотрение дел в судебных заседаниях суд планирует возобновить не ранее 15 декабря.

Украина должна принять закон о рационализации рассмотрения дел Антикорсудом до марта 2024, - МВФ

Для ВАКС отменят правило о рассмотрении дел в коллегиях из трех судей, поскольку увеличивается количество нерассмотренных дел.

Отсутствие прогресса в антикоррупционной и судебной реформах может привести к усталости доноров, - МВФ оценил риски

Украине нужно продолжать реформы, потому что иначе доноры могут устать, - в МВФ оценили риски для Украины.

МВФ ожидает, что Украина отберет судей отдельного Админсуда для дел против НАБУ, НАПК и Нацбанка с участием международных экспертов по образцу ВАКС

Отобрать судей для отдельного админсуда по делам против НАБУ, НАПК и Нацбанка по тем же процедурам, что и для Антикорсуда – при участии международных экспертов, - новые требования от МВФ.

  1. Суд инфо

Кто из кандидатов на должности судей в декабре сможет принять участие в конкурсе в местные суды: список

14:12, 12 декабря 2023
Конкурс на 500 вакантных должностей состоится 15-16 декабря, допущено – 394 кандидата.
Кто из кандидатов на должности судей в декабре сможет принять участие в конкурсе в местные суды: список
Источник фото: ВККС
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На этой неделе, а именно 15 и 16 декабря, состоится формирование рейтинга участников конкурса на занятие 500 должностей судей местных общих судов в рамках конкурса, объявленного 14 сентября 2023 года.

Об этом сообщили в Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Начало регистрации кандидатов 15 декабря состоится в 13.00, а проведение конкурса – в 13.30.

Начало регистрации кандидатов 16 декабря состоится в 8:30, проведение конкурса – в 9:00.

Кандидатов на должность судьи просят своевременно являться для регистрации.

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