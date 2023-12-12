Кто из кандидатов на должности судей в декабре сможет принять участие в конкурсе в местные суды: список

На этой неделе, а именно 15 и 16 декабря, состоится формирование рейтинга участников конкурса на занятие 500 должностей судей местных общих судов в рамках конкурса, объявленного 14 сентября 2023 года.
Об этом сообщили в Высшей квалификационной комиссии судей Украины.
Начало регистрации кандидатов 15 декабря состоится в 13.00, а проведение конкурса – в 13.30.
Начало регистрации кандидатов 16 декабря состоится в 8:30, проведение конкурса – в 9:00.
Кандидатов на должность судьи просят своевременно являться для регистрации.
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