Сотрудники ГУР помогли железнодорожникам организовать движение грузовиков между Украиной и Польшей

В Главном управлении разведки отметили, что обеспечили безопасность движения по территории Украины первого запуска маршрута.

Источник фото: mil.in.ua

Как мы рассказывали ранее, первая партия грузовиков по железной дороге прибыла в Польшу. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что помогли железнодорожникам организовать движение грузовиков между Украиной и Польшей.

Украина и Польша, согласовав таможенные и пограничные аспекты, договорились о движении грузовиков через границу с помощью железнодорожного транспорта. С этой целью Укрзализныця организовала между государствами удобный маршрут, а также контрейлерный поезд для соответствующих нужд.

«Безопасность движения по территории Украины первого запуска маршрута обеспечили сотрудники ГУР МО Украины», - рассказали в Главном управлении разведки.

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