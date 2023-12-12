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Хакеры получили доступ к электронным ключам судей Хозяйственного суда Одесской области, а также к системе документооборота суда

13:51, 12 декабря 2023
Рассмотрение дел в судебных заседаниях суд планирует возобновить не ранее 15 декабря.
Хакеры получили доступ к электронным ключам судей Хозяйственного суда Одесской области, а также к системе документооборота суда
Источник фото: od.arbitr.gov.ua
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Хозяйственный суд Одесской области сообщил в Высший совет правосудия о мощной хакерской атаке, которая произошла 30 ноября 2023 года и фактически на две недели парализовала работу суда.

Как сообщили судьи Хозяйственного суда Одесской области, неизвестные хакеры осуществили несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных) электронных, коммуникационных сетей и ресурсов суда, после чего осуществили с адреса суда массовую спам-рассылку фишинговых сообщений с вирусами в виде электронных писем с тематикой «Повестки в суд» и вложением в виде файла "Хозяйственный суд Одесской области Повестка в суд.rar».

Адресатами массовой рассылки стали государственные учреждения, разные предприятия, организации и граждане (всего – более 15 тыс. адресатов).

После открытия указанных файлов граждане попадали на вирусный ресурс и теряли данные.

В результате проверки, проведенной СБУ и Департаментом киберполиции Национальной полиции, было установлено, что неизвестный вирусный код повредил доступ к серверной системе суда, что повлекло за собой утечку информации. В частности, произошло незаконное вмешательство в электронные системы суда и получение неустановленными лицами доступа к электронным ключам судей, их персональных данных и системе учета и документации суда.

7 декабря собрание судей Хозяйственного суда Одесской области установило особый режим работы суда для преодоления последствий хакерской атаки.

Рассмотрение судебных дел судом планируется возобновить не ранее 15 декабря 2023 года.

Напомним, что «Судебно-юридическая газета» ранее сообщала о хакерской атаке на Хозяйственный суд Одесской области.

Также 12 декабря стало известно о хакерской атаке на мобильного оператора «Киевстар». Кроме того, о DDoS-атаке сообщил Monobank.

Автор: Вячеслав Хрипун

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