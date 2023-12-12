У «Монобанку» повідомляють про масовану DDoS-атаку

Співзасновник Олександр Гороховський каже, що об'єктом атак являються точки входу на Amazon – банки та сайт.

Фото: Flickr

На Monobank відбувається масована DDoS-атака, повідомив співзасновник Олександр Гороховський.

За його словами, об'єктом атак являються точки входу на Amazon – банки та сайт.

"Все під контролем", - каже він.

Нагадаємо, що 12 грудня у роботі оператора мобільного зв’язку Київстар стався технічний збій через хакерську атаку на ядро мережі.

У Vodafone повідомили про значне збільшення навантаження через збій у Kyivstar.

Додамо, збій Київстару вплине на роботу деяких терміналів та банкоматів «ПриватБанку».

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