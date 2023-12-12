В «Монобанке» сообщают о массированной DDoS-атаке

На Monobank идет массированная DDoS-атака, сообщил соучредитель Александр Гороховский.
По его словам, объектом атак являются точки входа на Amazon – банки и сайт.
"Все под контролем", – говорит он.
Напомним, что 12 декабря в работе оператора мобильной связи Киевстар произошел технический сбой из-за хакерской атаки на ядро сети.
У Vodafone сообщили о значительном увеличении нагрузки из-за сбоя в Kyivstar.
Добавим, сбой Киевстара повлияет на работу некоторых терминалов и банкоматов «ПриватБанка».
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