В «Монобанке» сообщают о массированной DDoS-атаке

Соучредитель Александр Гороховский говорит, что объектом атак являются точки входа на Amazon – банки и сайт.

Фото: Flickr

На Monobank идет массированная DDoS-атака, сообщил соучредитель Александр Гороховский.

По его словам, объектом атак являются точки входа на Amazon – банки и сайт.

"Все под контролем", – говорит он.

Напомним, что 12 декабря в работе оператора мобильной связи Киевстар произошел технический сбой из-за хакерской атаки на ядро сети.

У Vodafone сообщили о значительном увеличении нагрузки из-за сбоя в Kyivstar.

Добавим, сбой Киевстара повлияет на работу некоторых терминалов и банкоматов «ПриватБанка».

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