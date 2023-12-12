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  1. В Украине

Vodafone сообщил о значительном увеличении нагрузки из-за сбоя в Kyivstar

13:06, 12 декабря 2023
В компании Vodafone заявили о большом количестве обращений от абонентов Kyivstar.
Vodafone сообщил о значительном увеличении нагрузки из-за сбоя в Kyivstar
Фото: ubr.ua
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Как известно, 12 декабря в работе оператора мобильной связи «Киевстар» произошел технический сбой из-за хакерской атаки на ядро сети.

12 декабря пользователи другого мобильного оператора — Vodafone начали жаловаться, что не могут зайти в приложение. При открытии появляется сообщение: «Технические работы. Сейчас проводятся технические работы, поэтому приложение временно недоступно. Извиняемся по неудобствам».

В Vodafone сообщили о всплеске трафика и задержках платежей.

В компании отметили, из-за сбоя «Киевстара» есть значительное увеличение нагрузки на их систему платежей. Поэтому возможны задержки зачисления платежей на баланс, а также таймауты или ошибки на платежных страницах при выполнении пополнения.

Ранее сообщалось, что абоненты «Киевстара» не могут перейти на других операторов через роуминг.

Добавим, сбой «Киевстара» повлияет на работу некоторых терминалов и банкоматов «ПриватБанка».

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