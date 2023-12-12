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  1. В Україні

Vodafone повідомив про значне збільшення навантаження через збій у Kyivstar

13:06, 12 грудня 2023
У компанії Vodafone заявили про велику кількість звернень від абонентів Kyivstar.
Vodafone повідомив про значне збільшення навантаження через збій у Kyivstar
Фото: ubr.ua
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Як відомо, 12 грудня у роботі оператора мобільного зв’язку «Київстар» стався технічний збій через хакерську атаку на ядро мережі.

12 грудня користувачі іншого мобільного оператора — Vodafone почали скаржатись, що не можуть зайти у застосунок. Під час відкриття віконечка з'являється повідомлення: «Технічні роботи. Зараз проводяться технічні роботи, тому додаток тимчасово недоступний. Перепрошуємо через незручності».

У Vodafone повідомили про сплеск трафіку і затримки платежів.

Компанія зазначила, через збій «Київстару» є значне збільшення навантаження на їхню систему платежів. Через це можливі затримки зарахування платежів на баланс, а також таймаути чи помилки на платіжних сторінках при виконанні поповнення.

Також ми писали, що абоненти «Київстару» не можуть перейти на інших операторів через роумінг.

Додамо, збій «Київстару» вплине на роботу деяких терміналів та банкоматів «ПриватБанку».

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