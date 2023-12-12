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  1. В Україні

Працівників Карпатського нацпарку підозрюють у незаконній вирубці дерев на понад 400 тисяч гривень

17:26, 12 грудня 2023
Підозрювані заготовляли лісодеревину під виглядом дров та реалізовували її за грошову винагороду.
Працівників Карпатського нацпарку підозрюють у незаконній вирубці дерев на понад 400 тисяч гривень
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Начальника та інспектора природоохоронного науково-дослідного відділення Карпатського національного природного парку підозрюють у незаконній вирубці дерев на території природно-заповідного фонду на понад 426 тисяч гривень. У ході досудового розслідування підозрювані усунуті з посад. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, підозрювані здійснили незаконну рубку дерев на території природно-заповідного фонду.

Вони заготовляли деревину під виглядом дров та реалізовували її за грошову винагороду.

У грудні 2022 року спільники без дозвільних документів здійснили порубку дерев породи "бук", що перевозяться для продажу.

Під час перевезення деревини їх викрили правоохоронці. Щоб приховати протиправну діяльність, чиновник подав працівникам поліції недостовірну товарно-транспортну накладну.

Як повідомляється, за кілька днів він направив директору Карпатського НПП рапорт про виявлення лісопорушення, достовірно знаючи, що ці дерева зрубано за його вказівкою.

Слідчі встановлюють інших осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

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