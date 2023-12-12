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Відсутність прогресу в антикорупційній та судовій реформах може призвести до втоми донорів, - МВФ оцінив ризики

12:50, 12 грудня 2023
Україні треба продовжувати реформи, бо інакше донори можуть втомитися, - у МВФ оцінили ризики для України.
Відсутність прогресу в антикорупційній та судовій реформах може призвести до втоми донорів, - МВФ оцінив ризики
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Міжнародний валютний фонд (МВФ) при перегляді програми в рамках Механізму розширеного фінансування для України (Extended Fund Facility – EFF) оцінив ризики уповільнення реформ.

Так, у додатку до документів в рамках програми – Матриці оцінки ризиків МВФ оцінив як середній для України ризик, що передбачає «погане управління, корупцію і відсутність нагляду за використанням зовнішнього фінансування». Це «може зменшити стимули до реформ». При цьому вплив такого ризику МВФ оцінює як «високий».

«Відсутність прогресу в реформах посилює дефіцит фінансування, зменшує майбутні надходження зовнішнього фінансування та може призвести до втоми донорів», - констатували у Фонді.

Тому Україні слід дотримуватись реформ управління, зберігаючи нещодавно досягнутий прогрес у зміцненні антикорупційних і судових установ. А також мобілізувати внутрішнє фінансування та визначити пріоритетність витрат.

Матриця оцінки ризиків (RAM) показує події, які можуть істотно змінити базовий шлях країни. Вона відображає погляди персоналу МВФ на джерело ризиків і загальний рівень занепокоєння на момент обговорення з владою.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», МВФ очікує, що в Україні буде створено окремий Адміністративний суд для розгляду справ проти НАБУ, НАЗК і Національного банку. При цьому суддів до нього будуть відбирати за тією ж процедурою, що і колись суддів Вищого антикорупційного суду – за участі Громадської ради міжнародних експертів (ГРМЕ) або подібного органу. Прийняти відповідний закон Україна повинна до липня 2024 року.

Автор: Наталя Мамченко

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