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КСУ перевірить конституційність законодавчих приписів щодо обмеження максимального розміру пенсії

12:44, 12 грудня 2023
Конституційне подання до КСУ щодо обмеження максимального розміру пенсії надійшло від Верховного Суду.
КСУ перевірить конституційність законодавчих приписів щодо обмеження максимального розміру пенсії
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Як відомо, Пленум Верховного Суду звернувся до КСУ щодо конституційності норми про обмеження максимального розміру пенсії.

У понеділок, 11 грудня, Конституційний Суд України отримав конституційне подання Верховного Суду щодо відповідності Конституції України частини першої статті 2 Закону України від 08 липня 2011 року № 3668-VI «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» в частині поширення її дії на Закон України від 05 листопада 1991 року № 1788-XII «Про пенсійне забезпечення» та частини третьої статті 85 Закону України від 05 листопада 1991 року № 1788-XII „Про пенсійне забезпечення‟ в редакції Закону України від 08 липня 2011 року № 3668-VI «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи». Про це йдеться на офіційному сайті Суду.

Верховний Суд у конституційному поданні просить перевірити на відповідність статті 21, частині третій статті 22, частині першій статті 24, статтям 46 і 64 Конституції України оспорювані законодавчі приписи, згідно з якими максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.

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