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  1. В Украине

КСУ проверит конституционность законодательных предписаний по ограничению максимального размера пенсии

12:44, 12 декабря 2023
Конституционное представление в КСУ об ограничении максимального размера пенсии поступило от Верховного Суда.
КСУ проверит конституционность законодательных предписаний по ограничению максимального размера пенсии
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Как известно, Пленум Верховного Суда обратился в КСУ по поводу конституционности нормы об ограничении максимального размера пенсии.

В понедельник, 11 декабря, Конституционный Суд Украины получил конституционное представление Верховного Суда о соответствии Конституции Украины части первой статьи 2 Закона Украины от 08 июля 2011 года № 3668-VI «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы» в части распространения ее действия на Закон Украины от 05 ноября 1991 года № 1788-XII "О пенсионном обеспечении" и части третьей статьи 85 Закона Украины от 05 ноября 1991 года № 1788-XII "О пенсионном обеспечении' в редакции Закона Украины от 08 июля 2011 года № 3668-VI « О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы». Об этом говорится на официальном сайте Суда.

Верховный Суд в конституционном представлении просит проверить на соответствие статьи 21, части третьей статьи 22, части первой статьи 24, статьям 46 и 64 Конституции Украины оспариваемые законодательные предписания, согласно которым максимальный размер пенсии (с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии пособия, пенсии за особые заслуги перед Украиной, индексации и других доплат к пенсии, установленных законодательством, кроме доплаты к надбавкам отдельным категориям лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной), не может превышать десяти прожиточных минимумов, установленных для лиц, потерявших трудоспособность.

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