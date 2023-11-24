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Пленум Верховного Суда обратился в КСУ по поводу конституционности нормы об ограничении максимального размера пенсии

13:26, 24 ноября 2023
Кировоградский окружной админсуд обратился к Пленуму ВС по поводу неконституционности ограничения максимального размера пенсии.
Пленум Верховного Суда обратился в КСУ по поводу конституционности нормы об ограничении максимального размера пенсии
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24 ноября Верховный Суд единогласно принял постановление об обращении в Конституционный Суд Украины с представлением о конституционности ограничения максимального размера пенсии.

Такое ограничение установлено ч. 1 ст. 2 и п. 6 разд. ІІ «Заключительные и переходные положения» Закона Украины от 8 июля 2011 3668-VІ «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы» в части внесения изменений в ч. 3 ст. 85 Закона от 5 ноября 1991 1788-ХІІ «О пенсионном обеспечении».

А именно максимальный размер пенсии (с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги перед Украиной, индексации и других доплат к пенсии, установленных законодательством, кроме доплаты к надбавкам отдельным категориям лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной ) не может превышать десяти прожиточных минимумов, установленных для лиц, утративших трудоспособность. То есть, на 2023 год это 20930 грн.

К Пленуму Верховного Суда обратился Кировоградский окружной админсуд, который пришел к выводу о том, что соответствующие нормы противоречат Конституции. И хотя у Кассационного админсуда в составе Верховного Суда есть постоянная практика по этому вопросу, окружной админсуд решил, что целесообразно осуществить в ней отступление. По словам докладчика, дело касалось летчиков гражданской авиации.

Напомним, что КСУ уже принимал решение по подобному вопросу.

Так, 12 октября 2022 года Конституционный Суд Украины принял решение по делу № 3-102/2021, что касается социальных гарантий для защитников и защитниц Украины (вопросы конституционности нормы статьи 2 Закона «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы» № 3668-VI »).

Указанная статья закрепляет норму о том, что максимальный размер пенсии не может превышать 10 прожиточных минимумов, установленных для лиц, утративших трудоспособность.

С жалобой в КСУ тогда обратились участник боевых действий и уволенный в запас военнослужащий, которые должны получать выше по размеру пенсии, однако в перерасчете им было отказано ввиду указанного ограничения. Заявители высказали позицию, что указанная норма ограничения максимального размера пенсии нарушает гарантированные Конституцией Украины права человека, содержание и объем которых не могут быть сужены.

КСУ пришел к выводу, что такое ограничение нарушает суть конституционных гарантий по безусловному обеспечению социальной защиты лиц, обязанных защищать суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность Украины. КСУ отмечает, что «установленная частью пятой статьи 17 Конституции Украины обязанность государства обеспечить социальную защиту граждан Украины, находящихся на службе в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях, распространяется как на граждан Украины, непосредственно находящихся на такой службе , так и на тех, которые освобождены от нее».

В связи с этим КСУ признал неконституционными предписания статьи 2 Закона № 3668 об ограничении максимального размера пенсии, отметив утрату ими через шесть месяцев.

В итоге, обязанностью Верховной Рады Украины, как указал Суд, является привести нормативное регулирование обеспечения социальных гарантий высокого уровня, которые вытекают из специального юридического статуса граждан Украины, которые находятся на службе в Вооруженных Силах Украины и в других военных формированиях, а также лиц, которые защищают суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность Украины во время агрессии Российской Федерации против Украины, начатой в феврале 2014 года, в соответствии с Конституцией Украины и настоящим Решением.

Автор: Наталья Мамченко

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