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Пленум Верховного Суду звернувся до КСУ щодо конституційності норми про обмеження максимального розміру пенсії

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Пленум Верховного Суду звернувся до КСУ щодо конституційності норми про обмеження максимального розміру пенсії

13:26, 24 листопада 2023
Кіровоградський окружний адмінсуд звернувся до Пленуму ВС стосовно неконституційності обмеження максимального розміру пенсії.
Пленум Верховного Суду звернувся до КСУ щодо конституційності норми про обмеження максимального розміру пенсії
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24 листопада Верховний Суд одноголосно ухвалив постанову про звернення до Конституційного Суду України з поданням щодо конституційності обмеження максимального розміру пенсії.

Таке обмеження встановлене ч. 1 ст. 2 та п. 6 розд. ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 8 липня 2011 року 3668-VІ «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» в частині внесення змін до ч. 3 ст. 85 Закону від 5 листопада 1991 року 1788-ХІІ «Про пенсійне забезпечення».

А саме максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність. Тобто, станом на 2023 рік це 20930 грн.

До Пленуму Верховного Суду звернувся Кіровоградський окружний адмінсуд, який дійшов висновку про те, що відповідні норми суперечать Конституції. І хоча у Касаційного адмінсуду у складі Верховного Суду є стала практика з цього питання, окружний адмінсуд вирішив за доцільне здійснити у ній відступ. За словами доповідача, справа стосувалася льотчиків цивільної авіації.

Нагадаємо, що КСУ вже ухвалював Рішення стосовно подібного питання.

Так, 12 жовтня 2022 року Конституційний Суд України прийняв рішення у справі № 3-102/2021, що стосується соціальних гарантій для захисників і захисниць України (питання конституційності норми статті 2 Закону «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи” № 3668-VI»). 

Указана стаття закріплює норму про те, що максимальний розмір пенсії не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.

Зі скаргою до КСУ тоді звернулися учасник бойових дій і звільнений у запас військовослужбовець, які мали б отримувати вищі за розміром пенсії, однак у перерахунку їм було відмовлено з огляду на зазначене обмеження. Заявники висловили позицію, що вказана норма щодо обмеження максимального розміру пенсії порушує гарантовані Конституцією України права людини, зміст та обсяг яких не можуть бути звужені.

КСУ дійшов висновку, що таке обмеження порушує суть конституційних гарантій щодо безумовного забезпечення соціального захисту осіб, які зобов’язані захищати суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність України. КСУ наголошує, що «установлений частиною п’ятою статті 17 Конституції України обов’язок держави забезпечити соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях, поширюється як на громадян України, які безпосередньо перебувають на такій службі, так і на тих, яких звільнено з неї».

У зв’язку з цим КСУ визнав неконституційними приписи статті 2 Закону № 3668 щодо обмеження максимального розміру пенсії, зазначивши про втрату ними чинності через шість місяців.

У підсумку, обов’язком Верховної  Ради України, як вказав Суд, є привести нормативне регулювання щодо забезпечення соціальних гарантій високого рівня, які випливають зі спеціального юридичного статусу громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях, а також осіб, що збройно

захищають суверенітет, територіальну цілісність та недоторканність України під час агресії Російської Федерації проти України, розпочатої в лютому 2014 року, у відповідність із Конституцією України та цим Рішенням.

Автор: Наталя Мамченко

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