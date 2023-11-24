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  1. В Україні

У Києві викрили «детективне агентство», яке незаконно стежило за людьми

15:50, 24 листопада 2023
Зловмисники стежили за громадянами з використанням спецзасобів та незаконно продавали інформацію з державних та правоохоронних баз даних.
У Києві викрили «детективне агентство», яке незаконно стежило за людьми
Фото: Київська міська прокуратура
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У Києві викрили так зване "детективне агентство", учасники якого за гроші стежили за людьми шляхом візуального спостереження та слідкування за маршрутами пересування осіб. Про це інформує Київська міська прокуратура.

Зазначається, що до переліку послуг "агентства" також входило надання інформації з державних та правоохоронних баз даних.

Вартість послуг "детективів" щодо надання інформації з баз даних становила від 600 доларів.

"У свою чергу, невстановлені особи, зловживаючи своїм службовим становищем за грошову винагороду здійснювали перевірку потрібних фізичних осіб за наявними базами даних та передавали отриману інформацію "детективу", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели ряд обшуків, за результатами яких задокументовано протиправну діяльність вказаних осіб.

Одному з них оголосили підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 362 та ч. 2 ст. 361-2 КК України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Продовжуються слідчі дії для притягнення до відповідальності усіх причетних осіб.

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