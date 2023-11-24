В Киеве разоблачили «детективное агентство», которое незаконно следило за людьми

Злоумышленники следили за гражданами с использованием спецсредств и незаконно продавали информацию из государственных и правоохранительных баз данных.

Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве разоблачили так называемое "детективное агентство", участники которого за деньги следили за людьми путем визуального наблюдения и следили за маршрутами передвижения лиц. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Отмечается, что в список услуг "агентства" также входило предоставление информации из государственных и правоохранительных баз данных.

Стоимость услуг "детективов" по предоставлению информации из баз данных составила 600 долларов.

"В свою очередь, неустановленные лица, злоупотребляя своим служебным положением за денежное вознаграждение, осуществляли проверку нужных физических лиц по имеющимся базам данных и передавали полученную информацию "детективу", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели ряд обысков, по результатам которых задокументирована противоправная деятельность указанных лиц.

Одному из них объявили подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 362 и ч. 2 ст. 361-2 УК Украины и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственные действия по привлечению к ответственности всех причастных лиц.

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