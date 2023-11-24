Непроведение выборов из соображений безопасности избирателей не означает лишения их избирательных прав, - Пленум ВС не стал обращаться в КСУ

Непроведение выборов в определенное время – то есть их отложение из соображений безопасности избирателей, хотя и имеет признаки определенного вмешательства в реализацию избирательных прав, но не означает лишения этих прав, - Пленум Верховного Суда отказал во внесении представления в КСУ о конституционности нормы Избирательного кодекса, которая , по мнению ШААС, ограничивает избирательные права граждан.

Пленум Верховного Суда 24 ноября отказал во внесении представления в Конституционный Суд Украины о конституционности нормы п. 7 ч. 1 ст. 205 Избирательного кодекса Украины.

В соответствии с этой нормой, Центральная избирательная комиссия в случае установления невозможности обеспечить подготовку и проведение местных выборов в соответствии с положениями настоящего Кодекса на отдельных территориях принимает решение о невозможности проведения выборов в соответствующие органы местного самоуправления.

Основанием для рассмотрения этого вопроса на заседании Пленума стало обращение Шестого апелляционного административного суда, который пришел к соответствующему выводу по делу 855/25/20 от 11 мая 2021 года.

Шестой ААС пришел к выводу, что конституционные права граждан свободно избирать и быть избранными в органы местного самоуправления, могут быть ограничены в случаях, предусмотренных Конституцией Украины, в условиях военного или чрезвычайного положения с указанием срока действия этих ограничений.

Вместе с тем, п.7 ч.1 ст. 205 ИК закреплены полномочия ЦИК ограничить право граждан избирать и быть избранными в органы местного самоуправления, приняв решение о невозможности проведения местных выборов.

ШААС установил, что однозначно права истца на участие в первых местных выборах (пассивное и активное право) спорным постановлением ЦИК были ограничены, поскольку такие выборы в указанных территориальных общинах не состоялись.

А спорное постановление ЦИК противоправно, поскольку основания для ограничения проведения первых местных выборов в вышеуказанных территориальных общинах предусмотрены Конституцией Украины не были.

Коллегия судей пришла к выводу, что п.7 ч.1 ст. 205 ИК противоречит Конституции Украины, в результате чего считает необходимым применить нормы Конституции Украины, как нормы прямого действия, как это предусмотрено ч. 4 ст. 7 КАС Украины.

Впрочем, по словам докладчика по этому вопросу на Пленуме ВС судьи КАС ВС Жанны Мельник-Томенко, приведенная в письме ШААС позиция противоречива. В частности, коллегия судей пришла к выводу, что норма может применяться при наличии определенного порядка алгоритма ее применения. То есть, апелляционный суд усматривает признаки неконституционности в отсутствии определения алгоритма применения этой нормы, что касается самого содержания спорной нормы, и допускает ее применение.

К тому же 14 декабря 2021 года постановление ШААС отменено КАС ВС по основаниям нарушения норм процессуального права.

Кроме того, по мнению докладчика, заключение ШААС ошибочно. В частности, избирательные права граждан не являются абсолютными и могут быть ограничены в ряде случаев «Непроведение выборов в определенное время – то есть, их отложение из соображений безопасности избирателей, хотя и имеет признаки определенного вмешательства в реализацию избирательных прав, но не означает лишения этих прав или сужения их объема, а только изменение времени и условий их реализации», – отметила Жанна Мельник-Томенко.

Судья КГС ВС Василий Крат отметил, что Пленум ВС не может оценивать, правильно ли суд апелляционной инстанции применил нормы материального права.

В итоге, 115 судей ВС проголосовали за то, чтобы отказать во внесении представления. Против такого решения выступили пять судей, а два судьи не голосовали.

Также, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Пленум Верховного Суда решил, что обращаться в КСУ по поводу «замороженного» в 2021 году прожиточного минимума для расчета оклада судьи, оснований нет.

Автор: Наталья Мамченко

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