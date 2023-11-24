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  1. В Украине

В Подольском районе Киева мужчина на велосипеде обливал прохожих красной краской

17:25, 24 ноября 2023
В общей сложности полицейские установили 11 пострадавших.
В Подольском районе Киева мужчина на велосипеде обливал прохожих красной краской
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В Киеве мужчина на велосипеде выливал на случайных прохожих краску красного цвета. Об этом сообщили в полиции.

Так, к правоохранителям обратилось несколько местных жителей с сообщением о том, что в Подольском районе неизвестный мужчина ездит на велосипеде и обливает людей краской.

Участковые офицеры полиции, отрабатывавшие территорию, задержали ранее не судимого киевлянина 1981 года рождения. Он имел с собой бутылку с краской красного цвета, которую вместе с велосипедом стражи порядка изъяли в качестве вещественных доказательств.

В полиции пишут, что цель своих поступков задержанный объяснить не смог.

В общей сложности полицейские установили 11 пострадавших.

Дознаватели объявили мужчине о подозрении в грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, то есть в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает штраф от одной до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан либо арест на срок до шести месяцев, либо ограничение свободы на срок до пяти лет.

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