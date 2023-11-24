Получил «героя россии» за расстрел гражданских в Буче: СБУ объявила подозрение российскому командиру

В марте подполковник Александр Досягаев руководил действиями вражеских десантников, захвативших Бучу.

Фото: СБУ

Служба безопасности сообщила о подозрении российскому командиру, совершавшему военные преступления в Буче. Установлено, что он приказал расстрелять четырех гражданских людей.

Как сообщает СБУ, злоумышленником является подполковник Александр Досягаев – командир 2-го батальона 104-го полка 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск рф.

После бегства врага из Киевской области высшее военно-политическое руководство рф наградило Досягаева «орденом мужества» и звездой «героя россии».

Отмечается, что в начале марта 2022 он руководил действиями вражеских десантников, захвативших Бучу.

Подчиненное ему подразделение активно участвовало в так называемых «зачистках» и фильтрационных мероприятиях, направленных на подавление движения сопротивления и запугивание жителей региона.

В ходе одного из таких карательных мер по приказу своего командира вражеские десантники в течение двух часов расстреляли на проезжей части 4-х мирных жителей. Пострадавшие – местный житель и трое волонтеров, которые проезжали мимо на собственном авто. Все жертвы погибли.

Досягаеву объявили подозрение в нарушении законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством.

В СБУ отметили, что сейчас также проверяется информация о возможной гибели Досягаева на войне в Украине.

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