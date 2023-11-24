На Одесщине ликвидируют часть подразделений Государственной миграционной службы

Граждане, оформлявшие документы в вышеуказанных подразделениях и не получившие их, смогут их забрать в других подразделах.

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С 1 декабря часть подразделений Главного управления Государственной миграционной службы на Одесщине будет ликвидировано.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГМС в Одесской области.

Так, с 1 декабря 2023 года будет остановлена работа следующих подразделений:

Кодымский;

Балтский;

Ананьевский;

Савранский;

Ивановский;

Южненский;

Захаровский;

Великомихайловский.

Граждане, оформлявшие документы в вышеуказанных подразделениях и не получившие их, смогут их забрать в следующих подразделах:

Кодымский, Балтский, Ананьевский получают готовые документы в Подольском отделе;

Савранское подразделение в Любашевском секторе;

Ивановское подразделение в Березовском секторе;

Южненский подраздел в Суворовском отделе города Одессы;

Захаровское, Великомихайловское подразделения в Раздельнянском отделе.

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