На Одесщине ликвидируют часть подразделений Государственной миграционной службы

С 1 декабря часть подразделений Главного управления Государственной миграционной службы на Одесщине будет ликвидировано.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГМС в Одесской области.
Так, с 1 декабря 2023 года будет остановлена работа следующих подразделений:
- Кодымский;
- Балтский;
- Ананьевский;
- Савранский;
- Ивановский;
- Южненский;
- Захаровский;
- Великомихайловский.
Граждане, оформлявшие документы в вышеуказанных подразделениях и не получившие их, смогут их забрать в следующих подразделах:
- Кодымский, Балтский, Ананьевский получают готовые документы в Подольском отделе;
- Савранское подразделение в Любашевском секторе;
- Ивановское подразделение в Березовском секторе;
- Южненский подраздел в Суворовском отделе города Одессы;
- Захаровское, Великомихайловское подразделения в Раздельнянском отделе.
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