На Одещині ліквідують частину підрозділів Державної міграційної служби

Громадяни, які оформлювали документи у вищевказаних підрозділах та не отримали їх, зможуть їх забрати в інших підрозділах.

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З 1 грудня частину підрозділів Головного управління Державної міграційної служби на Одещині буде ліквідовано.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДМС в Одеській області.

Так, з 1 грудня 2023 року буде зупинено роботу таких підрозділів:

Кодимський;

Балтський;

Ананьївський;

Савранський;

Іванівський;

Южненський;

Захарівський;

Великомихайлівський.

Громадяни, які оформлювали документи у вищевказаних підрозділах та не отримали їх, зможуть їх забрати в таких підрозділах:

Кодимський, Балтський, Ананьївський отримують готові документи в Подільському відділі;

Савранський підрозділ у Любашівському секторі;

Іванівський підрозділ у Березівському секторі;

Южненський підрозділ у Суворовському відділі міста Одеси;

Захарівський, Великомихайлівський підрозділи у Роздільнянському відділі.

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