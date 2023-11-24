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На Одещині ліквідують частину підрозділів Державної міграційної служби

16:47, 24 листопада 2023
Громадяни, які оформлювали документи у вищевказаних підрозділах та не отримали їх, зможуть їх забрати в інших підрозділах.
На Одещині ліквідують частину підрозділів Державної міграційної служби
Зображення: freepik.com
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З 1 грудня частину підрозділів Головного управління Державної міграційної служби на Одещині буде ліквідовано.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДМС в Одеській області.

Так, з 1 грудня 2023 року буде зупинено роботу таких підрозділів:

  • Кодимський;
  • Балтський;
  • Ананьївський;
  • Савранський;
  • Іванівський;
  • Южненський;
  • Захарівський;
  • Великомихайлівський.

Громадяни, які оформлювали документи у вищевказаних підрозділах та не отримали їх, зможуть їх забрати в таких підрозділах:

  • Кодимський, Балтський, Ананьївський отримують готові документи в Подільському відділі;
  • Савранський підрозділ у Любашівському секторі;
  • Іванівський підрозділ у Березівському секторі;
  • Южненський підрозділ у Суворовському відділі міста Одеси;
  • Захарівський, Великомихайлівський підрозділи у Роздільнянському відділі.

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