На Одещині ліквідують частину підрозділів Державної міграційної служби

З 1 грудня частину підрозділів Головного управління Державної міграційної служби на Одещині буде ліквідовано.
Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДМС в Одеській області.
Так, з 1 грудня 2023 року буде зупинено роботу таких підрозділів:
- Кодимський;
- Балтський;
- Ананьївський;
- Савранський;
- Іванівський;
- Южненський;
- Захарівський;
- Великомихайлівський.
Громадяни, які оформлювали документи у вищевказаних підрозділах та не отримали їх, зможуть їх забрати в таких підрозділах:
- Кодимський, Балтський, Ананьївський отримують готові документи в Подільському відділі;
- Савранський підрозділ у Любашівському секторі;
- Іванівський підрозділ у Березівському секторі;
- Южненський підрозділ у Суворовському відділі міста Одеси;
- Захарівський, Великомихайлівський підрозділи у Роздільнянському відділі.
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