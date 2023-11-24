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  1. У світі

Швейцарський суд пом’якшив покарання за зґвалтування, бо воно тривало «недовго»

19:54, 24 листопада 2023
Постраждалу у під’їзді будинку зґвалтували двоє чоловіків.
Швейцарський суд пом’якшив покарання за зґвалтування, бо воно тривало «недовго»
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У Швейцарії суд у справі про зґвалтування пом’якшив покарання кривднику, тому що саме насильство тривало "недовго". Про це пише Swissinfo.

Інцидент трапився у 2020 році. 33-річний чоловік і 17-річний хлопець зґвалтували жінку у під’їзді її будинку.Перед судом постав лише старший кривдник. Що стосується неповнолітнього, то його суд виправдав, але вже є апеляція на такий вирок.

Тим часом суд визнав 33-річного чоловіка винним, проте апеляційний суд у Базелі зменшив йому покарання. У своєму рішенні судді вказали на те, що акт насильства тривав "лише" 11 хвилин. Вони прийняли рішення, обґрунтоване тим, що жертва подавала "неправильні сигнали" - перед зґвалтуванням мала добровільний статевий акт з іншим чоловіком у барі. 

Таке рішення стало причиною протестів у кількох містах. Люди зібралися біля будівлі суду в Базелі та 11 хвилин мовчки тримали підняті вгору руки. 

Федеральний суд постановив, що згодний із врахуванням "відносно короткої" тривалості зґвалтування при винесенні вироку. Однак покарання чоловіку варто посилити, адже випадок у барі ніяк не пов’язаний зі злочином і не повинен впливати на вирок.

Тепер справу повернуть до суду нижчої інстанції, який має визначити вирок.

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