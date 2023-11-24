Швейцарский суд смягчил наказание за изнасилование, потому что оно длилось «недолго»

Пострадавшую в подъезде дома изнасиловали двое мужчин.

В Швейцарии суд по делу об изнасиловании смягчил наказание обидчику, потому что само насилие продолжалось "недолго". Об этом пишет Swissinfo.

Инцидент произошел в 2020 году. 33-летний мужчина и 17-летний парень изнасиловали женщину в подъезде ее дома. Перед судом предстал только старший обидчик. Что касается несовершеннолетнего, его суд оправдал, но уже есть апелляция на такой приговор.

Между тем, суд признал 33-летнего мужчину виновным, однако апелляционный суд в Базеле уменьшил ему наказание. В своем решении судьи указали на то, что акт насилия длился "всего" 11 минут. Они приняли решение, обоснованное тем, что жертва подавала "неправильные сигналы" - перед изнасилованием она имела добровольный половой акт с другим мужчиной в баре.

Такое решение послужило причиной протестов в нескольких городах. Люди собрались у здания суда в Базеле и 11 минут молча держали поднятые руки.

Федеральный суд постановил, что согласен с учетом "относительно короткой" продолжительности изнасилования при вынесении приговора. Однако наказание мужчине следует усилить, ведь случай в баре никак не связан с преступлением и не должен влиять на приговор.

Теперь дело будет возвращено в суд низшей инстанции, который должен определить приговор.

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