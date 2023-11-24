Пленум Верховного Суда решил, что обращаться в КСУ по поводу «замороженного» в 2021 году прожиточного минимума для расчета оклада судьи, оснований нет

Пленум Верховного Суда обсудил, следует ли обращаться в Конституционный Суд относительно уменьшенного размера прожиточного минимума для расчета должностного оклада судей в 2102 грн.

24 ноября Пленум Верховного Суда решил, следует ли обращаться в Конституционный Суд Украины относительно применения для определения базового размера должностного оклада судьи уменьшенного размера прожиточного минимума. Так, Законом от 15 декабря 2020 года №1082-ІХ «О Государственном бюджете Украины на 2021 год» было впервые введено, что для расчета оклада судьи применяется «особый» прожиточный минимум в 2102 гривны. С тех пор его «заморозили».

И если в 2021 году разница между «общим» прожиточным минимумом была еще невелика (2270 грн. «общий» против 2102 грн. – для судей), то на 2024 год разрыв будет уже более значительным: «общий» прожиточный минимум для трудоспособных лиц будет составлять в следующем году 3028 грн, а для судей он останется прежним – 2102 грн.

Учитывая процессуальные обращения судов и органов судейского самоуправления – перед Пленумом стоял вопрос, следует ли обращаться о введенной Законом «О Государственном бюджете Украины на 2021 год» соответствующей норме.

Судья ВС Виктор Пророк предложил вопрос отложить, поскольку он касается признания утратившей силу неконституционной нормы, хотя и повторяется в законе о госбюджете из года в год, и это требует более тщательного подхода.

Однако коллеги напомнили ему, что представление лежит на рассмотрении Верховного Суда уже достаточно давно, и предыдущее руководство Верховного Суда не включало его в повестку дня.

Наконец, за утверждение повестки дня, а значит, и за то, чтобы наконец определиться с этим вопросом, проголосовали «за» 104 судьи, против – 18.

То, чтобы исключить вопрос из повестки дня, поддержали 23 судьи, против – 94.

«Действительно, рассмотрение этих обращений опоздало. Относительно закона 2020 процессуальные представления начали поступать в Верховный Суд в 2021 году. Но вы все знаете основания и причины этого. Они неоднократно провозглашались, в том числе на заседании Пленума ВС при председательстве других председателей ВС», – отметил Секретарь Пленума Дмитрий Луспеник.

Кроме того, практикой ВС было то, что он определял вопрос о Пленуме после прохождения процедуры обжалования судебных решений. Свою роль в отложении сыграли и объективные причины в виде пандемии и полномасштабного вторжения.

Относительно предложения Виктора Пророка отложить вопрос, Дмитрий Луспеник отметил, что обсуждение вопроса представления проходило с 2021 года.

«Каждому на электронную почту был отправлен огромный пакет документов от всех кассационных судов и органов судейского самоуправления, и все вы видите, что с 2021 года этот вопрос обсуждался и согласовывался. Поэтому непонятно, что нам еще обсуждать», добавил он.

Итак, первый проект постановления Пленума предусматривал отказ в обращении в КСУ в связи с утратой этого закона. «Вместе с тем мы знаем, что рассмотрение конкретных индивидуальных дел судей в судах еще продолжается, и суды продолжают применять этот закон», - отметил Секретарь Пленума ВС.

Дмитрий Луспеник также отметил, что глава КАС ВС Михаил Смокович просил поддержать второй проект постановления Пленума – о направлении в КСУ.

Судья БП ВС Александр Прокопенко задал вопрос, почему это представление вовремя не поставили на обсуждение.

На это Дмитрий Луспеник заметил, что согласно закону о судоустройстве вопрос на Пленум вносит исключен председатель Верховного Суда. «У меня на столе есть три проекта постановлений Пленума, когда эти вопросы в то время главой Суда не были включены», добавил он. И однажды было снято с рассмотрения.

Судья КАС ВС Раиса Ханова спросила, какое количество дел судей находится на рассмотрении судов всех инстанций по решению этого вопроса, и готовились ли такие статистические данные в обоснование представления в КСУ относительно утратившей силу нормы.

По ее словам, у Верховного Суда 54 таких дела, и уже 14 решений принято по существу.

На это Дмитрий Луспеник ответил, что статистика не указывалась, поскольку дела проходят разные стадии рассмотрения.

Судья КАС ВС Альберт Езеров отметил, что это «вопрос не денег», потому что уже средства на это не будут выделены, а это «вопрос принципа, что парламент должен действовать способом, определенным Конституцией».

На это глава Кассационного гражданского суда Борис Гулько отметил, что «это и о принципах, и о деньгах».

«По моему глубокому убеждению, обращение судей к судам по этому вопросу во время войны неправильно.

И я обращаюсь к тем судьям, кто еще не обратился в суд – прекратите подобные обращения. Что мы делаем? Одна часть собирает деньги, помогает армии, страна в тяжелом состоянии, а мы заботимся о своем вознаграждении? Мы что, социально незащищенные, не хватает ли кому-то заработной платы? Я буду голосовать против», – подчеркнул Борис Гулько.

Итак, было два проекта – первый о том, что оснований для обращения в КСУ нет, и второй – чтобы обратиться.

Первым был поставлен проект об отказе в обращении. За то, чтобы не обращаться в КСУ, проголосовали в частности председатель ВС Станислав Кравченко, Александр Мамалуй, Дмитрий Луспеник – всего за 82 судьи. Против – 40 судей.

Отметим, что голосование проходило открыто – поднятием рук.

После такого голосования судья КАС ВС Андрей Жук заметил, что по регламенту за то, чтобы направить представление в КСУ, можно не голосовать. Следовательно, второй проект постановления Пленума уже на голосование судьи ВС не выносили.

Автор: Наталя Мамченко

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