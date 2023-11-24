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Мобилизированные преподаватели больше не смогут претендовать на сохранение среднего заработка, – парламент принял закон

22 ноября Верховная Рада приняла закон авторства Галины Третьяковой, отменяющий норму закона об образовании по сохранению среднего заработка педагогическому или научно-педагогическому работнику.

В КУоАП появятся новые штрафы за психологическое насилие по признаку пола и сексуальные домогательства на работе

В Кодексе об административных правонарушениях будет предусмотрена ответственность за сексуальные домогательства на работе, а также за умышленное совершение любых деяний физического, психологического или экономического характера из-за принадлежности лица к определенному полу или стереотипные представления о социальных ролях женщины или мужчины.

Заместителей руководителей аппаратов в судах, где количество работников не превышает 75 человек, пока увольнять не нужно – ГСА

Совет судей Украины достиг компромисса с ГСА, но решения Высшего совета правосудия пока нет.

Верховная Рада внесла изменения в закон об организации трудовых отношений в условиях военного положения

Изменения касаются предоставления отпусков без сохранения заработной платы.

Кабмин одобрил проект изменений в закон о воинской обязанности и военной службе

Изменения касаются военного учета лиц, проходящих службу в БЭБ.

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В Карпатах уже царит настоящая зима: сильный снегопад и мороз до -9, фото

13:53, 24 ноября 2023
Спасатели предупреждают о снеге, облачности и тумане.
В Карпатах уже царит настоящая зима: сильный снегопад и мороз до -9, фото
Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост
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В Карпатах уже настоящая зима. По состоянию 24 ноября наблюдается сильный мороз. Гору "Поп Иван" замело снегом, сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"На горе "Поп Иван Черногорский" облачно, туман (видимость до 20 м), ветер юго-западный, 10 м/с, температура воздуха -9°С, падает снег", - говорится в сообщении.

Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост

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