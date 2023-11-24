Отримав «героя росії» за розстріл цивільних у Бучі: СБУ огосила підозру російському командиру

У березні підполковник Олександр Досягаєв керував діями ворожих десантників, які захопили Бучу.

Фото: СБУ

Служба безпеки повідомила про підозру російському командиру, який скоював воєнні злочини у Бучі. Встановлено, що він віддав наказ розстріляти чотирьох цивільних людей.

Як повідомляє СБУ, зловмисником є підполковник Олександр Досягаєв – командир 2-го батальйону 104-го полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ рф.

Після втечі ворога з Київщини вище військово-політичне керівництво рф нагородило Досягаєва «орденом мужності» та зіркою «героя росії».

Зазначається, що на початку березня 2022 року він керував діями ворожих десантників, які захопили Бучу.

Підпорядкований йому підрозділ брав активну участь у так званих «зачистках» та фільтраційних заходах, спрямованих на придушення руху опору та залякування мешканців регіону.

У ході одного з таких каральних заходів за наказом свого командира ворожі десантники впродовж двох годин розстріляли на проїжджій частині 4-х мирних мешканців. Постраждалі ‒ місцевий житель і троє волонтерів, які проїжджали повз на власному авто. Усі жертви загинули.

Досягаєву оголосили підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.

В СБУ зазначили, що зараз також перевіряється інформація про можливу загибель Досягаєва на війні в Україні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.