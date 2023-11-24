В Подільському районі Києва чоловік на велосипеді обливав перехожих червоною фарбою

Загалом поліцейські встановили 11 постраждалих.

У Києві чоловік на велосипеді виливав на випадкових перехожих фарбу червоного кольору. Про це повідомили у поліції.

Так, до правоохоронців звернулося декілька місцевих мешканців з повідомленням про те, що у Подільському районі невідомий чоловік їздить на велосипеді та обливає людей фарбою.

Дільничні офіцери поліції, які відпрацьовували територію, затримали раніше не судимого киянина 1981 року народження. Він мав із собою пляшку з фарбою червоного кольору, яку разом із велосипедом правоохоронці вилучили у якості речових доказів.

У поліції пишуть, що мету своїх вчинків затриманий пояснити не зміг.

Загалом поліцейські встановили 11 постраждалих.

Дізнавачі оголосили чоловіку про підозру у грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, тобто, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає штраф від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років.

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