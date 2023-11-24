Практика судів
Публікації
Мобілізовані викладачі більше не зможуть претендувати на збереження середнього заробітку, – парламент ухвалив закон

22 листопада Верховна Рада ухвалила закон авторства Галини Третьякової, який скасовує норму закону про освіту стосовно збереження середнього заробітку за педагогічним чи науково-педагогічним працівником.

В КУпАП з’являться нові штрафи за психологічне насильство за ознакою статі та сексуальне домагання на роботі

У Кодексі про адміністративні правопорушення передбачать відповідальність за сексуальні домагання на роботі, а також за умисне вчинення будь-яких діянь фізичного, психологічного або економічного характеру через належність особи до певної статі чи стереотипні уявлення про соціальні ролі жінки або чоловіка.

Заступників керівників апаратів в судах, де кількість працівників не перевищує 75 осіб, поки що звільняти не потрібно – ДСА

Рада суддів України досягла компромісу з ДСА, але рішення Вищої ради правосуддя поки що немає.

Верховна Рада внесла зміни до закону про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану

Зміни стосуються надання відпусток без збереження заробітної плати.

Кабмін схвалив проект змін до закону про військовий обов’язок і військову службу

Зміни стосуються військового обліку осіб, що проходять службу у БЕБ.

  1. В Україні

В Подільському районі Києва чоловік на велосипеді обливав перехожих червоною фарбою

17:25, 24 листопада 2023
Загалом поліцейські встановили 11 постраждалих.
В Подільському районі Києва чоловік на велосипеді обливав перехожих червоною фарбою
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У Києві чоловік на велосипеді виливав на випадкових перехожих фарбу червоного кольору. Про це повідомили у поліції.

Так, до правоохоронців звернулося декілька місцевих мешканців з повідомленням про те, що у Подільському районі невідомий чоловік їздить на велосипеді та обливає людей фарбою.

Дільничні офіцери поліції, які відпрацьовували територію, затримали раніше не судимого киянина 1981 року народження. Він мав із собою пляшку з фарбою червоного кольору, яку разом із велосипедом правоохоронці вилучили у якості речових доказів.

У поліції пишуть, що мету своїх вчинків затриманий пояснити не зміг.

Загалом поліцейські встановили 11 постраждалих.

Дізнавачі оголосили чоловіку про підозру у грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, тобто, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає штраф від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Сидор
    Наталія Сидор
    суддя Львівського окружного адміністративного суду