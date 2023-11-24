Непроведення виборів з міркувань безпеки виборців не означає позбавлення їх виборчих прав, - Пленум ВС не став звертатися до КСУ

Непроведення виборів у певний час – тобто, їх відкладення з міркувань безпеки виборців, хоча і має ознаки певного втручання у реалізацію виборчих прав, але не означає позбавлення цих прав, - Пленум Верховного Суду відмовив у внесенні подання до КСУ щодо конституційності норми Виборчого кодексу, яка, на думку ШААС, обмежує виборчі права громадян.

Пленум Верховного Суду 24 листопада відмовив у внесенні подання до Конституційного Суду України щодо конституційності норми п. 7 ч. 1 ст. 205 Виборчого кодексу України.

Відповідно до цієї норми Центральна виборча комісія у разі встановлення неможливості забезпечити підготовку та проведення місцевих виборів відповідно до положень цього Кодексу на окремих територіях приймає рішення про неможливість проведення виборів до відповідних органів місцевого самоврядування.

Підставою для розгляду цього питання на засіданні Пленуму стало звернення Шостого апеляційного адміністративного суду, який дійшов відповідного висновку у справі 855/25/20 від 11 травня 2021 року.

Шостий ААС дійшов до висновку що конституційні права громадян вільно обирати і бути обраними до органів місцевого самоврядування, може бути обмежено у випадках, передбачених Конституцією України, в умовах воєнного або надзвичайного стану із зазначенням строку дії цих обмежень.

В той же час, п.7 ч.1 ст. 205 ВК закріплено повноваження ЦВК обмежити право громадян обирати і бути обраними до органів місцевого самоврядування, прийнявши рішення про неможливість проведення місцевих виборів.

ШААС встановив, що однозначно права позивача на участь в перших місцевих виборах (пасивне і активне право) спірної постановою ЦВК було обмежено, оскільки такі вибори у вказаних територіальних громадах не відбулись.

А спірна постанова ЦВК є протиправною, оскільки підстав для обмеження проведення перших місцевих виборів у вищевказаних територіальних громадах передбачених Конституцією України не було.

Колегія суддів дійшла висновку, що п.7 ч.1 ст. 205 ВК суперечить Конституції України, внаслідок чого вважає необхідним застосувати норми Конституції України, як норми прямої дії, як то передбачено ч. 4 ст. 7 КАС України.

Втім, за словами доповідача з цього питання на Пленумі ВС судді КАС ВС Жанни Мельник-Томенко, наведена у листі ШААС позиція є суперечливою. Зокрема, колегія суддів прийшла до висновку, що норма може застосовуватися при наявності певного порядку – алгоритму її застосування. Тобто, апеляційний суд вбачає ознаки неконституційності у відсутності визначення алгоритму застосування цієї норми, що не стосується самого змісту спірної норми, і допускає її застосування.

До того ж, 14 грудня 2021 року постанова ШААС скасована КАС ВС з підстав порушення норм процесуального права.

Крім того, на думку доповідача, висновок ШААС є хибним. Зокрема, виборчі права громадян не є абсолютними і можуть бути обмежені в низці випадків «Непроведення виборів у певний час – тобто, їх відкладення з міркувань безпеки виборців, хоча і має ознаки певного втручання у реалізацію виборчих прав, але не означає позбавлення цих прав чи звуження їх обсягу, а лише зміну часу та умов їх реалізації», - зазначила Жанна Мельник-Томенко.

На це суддя КЦС ВС Василь Крат зауважив, що Пленум ВС не може оцінювати, чи правильно суд апеляційної інстанції застосував норми матеріального права.

Врешті 115 суддів ВС проголосували за те, аби відмовити у внесенні подання. Проти такого рішення виступили 5 суддів, а два судді не голосували.

Також, як раніше писала «Судово-юридична газета», Пленум Верховного Суду вирішив, що звертатися до КСУ щодо «замороженого» у 2021 році прожиткового мінімуму для розрахунку окладу судді, підстав немає.

Автор: Наталя Мамченко

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