Податківці пояснили, чи оподатковуються ПДВ суми, що виникають через заокруглення під час розрахунків

07:37, 17 листопада 2025
Суми, отримані внаслідок заокруглення під час готівкових розрахунків, не входять до бази оподаткування ПДВ.
Державна податкова служба роз’яснила, чи потрібно враховувати в базі ПДВ кошти, що виникають унаслідок заокруглення сум при готівкових розрахунках. Йдеться про заокруглення відповідно до постанови НБУ щодо оптимізації обігу монет дрібних номіналів.

Що передбачає постанова НБУ

З 1 липня 2018 року, а також з 1 жовтня 2025 року (у разі відсутності монет 10 коп.) юридичні особи та підприємці зобов’язані проводити заокруглення загальної суми в чеку при розрахунках готівкою або при поверненні коштів.

Ці правила встановлені постановою Правління НБУ №25.

Заокруглення — це звичайна математична операція, яка не є знижкою чи націнкою та не має рекламного характеру.

Як це пов’язано з ПДВ

Податковий кодекс визначає, що ПДВ нараховується на фактичну договірну вартість товарів або послуг, яка включає всі загальнодержавні податки та збори (крім окремих винятків).

База оподаткування не може бути нижчою за:

  • ціну придбання товарів/послуг;
  • звичайні ціни — для самостійно виготовлених товарів/послуг;
  • балансову вартість — для необоротних активів.

У договірну вартість включаються всі суми, що є компенсацією вартості товарів чи послуг. Разом із тим, не включаються штрафи, пеня, інфляційні нарахування, відшкодування збитків тощо.

Висновок податкової

Суми, що виникають у результаті заокруглення під час готівкових розрахунків, НЕ включаються до бази оподаткування ПДВ.

Тобто вони не є частиною вартості товару чи послуги і не впливають на податкові зобов’язання.

