Налоговики объяснили, облагаются ли НДС суммы, возникающие из-за округления при расчетах

Суммы, полученные в результате округления при наличных расчетах, не входят в базу налогообложения НДС.

Государственная налоговая служба разъяснила, нужно ли учитывать в базе НДС средства, возникающие в результате округления сумм при наличных расчетах. Речь идет об округлении согласно постановлению НБУ об оптимизации обращения монет мелких номиналов.

Что предусматривает постановление НБУ

С 1 июля 2018 года, а также с 1 октября 2025 года (в случае отсутствия монет номиналом 10 коп.) юридические лица и предприниматели обязаны проводить округление общей суммы в чеке при наличных расчетах или при возврате средств.

Эти правила установлены постановлением Правления НБУ №25.

Округление — это обычная математическая операция, которая не является скидкой или наценкой и не имеет рекламного характера.

Как это связано с НДС

Налоговый кодекс определяет, что НДС начисляется на фактическую договорную стоимость товаров или услуг, которая включает все общегосударственные налоги и сборы (кроме отдельных исключений).

База налогообложения не может быть ниже:

цены приобретения товаров/услуг;

обычных цен — для самостоятельно изготовленных товаров/услуг;

балансовой стоимости — для необоротных активов.

В договорную стоимость включаются все суммы, являющиеся компенсацией стоимости товаров или услуг. В то же время не включаются штрафы, пеня, инфляционные начисления, возмещение убытков и т. п.

Вывод налоговой

Суммы, возникающие в результате округления при наличных расчетах, НЕ включаются в базу налогообложения НДС.

То есть они не являются частью стоимости товара или услуги и не влияют на налоговые обязательства.

