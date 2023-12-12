«Риск проиграть войну»: США предлагают Украине новую стратегию боевых действий на 2024 год — NYT

Речь идет о стратегии, которую украинские военные смогут начать реализовать на поле боя.

Американские и украинские военные лидеры нарабатывают новую стратегию ведения боевых действий, которую ВСУ могли бы начать воплощать в начале следующего года. Об этом пишет The New York Times.

Американские аналитики заявили, что идея сформировать новую стратегию возникла после того, как контрнаступательные операции ВСУ не помогли достичь всех поставленных целей, в частности вернуть оккупированные территории. Также отмечается, что республиканцы в Конгрессе США ослабили поддержку Киева, в связи с чем чиновники США выразили обеспокоенность тем, что в 2024 году Путин может получить преимущество на поле боя.

Кроме того, аналитики предупреждают, что российская оккупационная армия тоже начала менять стратегию. При этом рф пытается в ускоренном темпе восстановить потери. Теперь у Москвы больше войск, боеприпасов и ракет, а также агрессор увеличил свое преимущество в огневой мощи благодаря огромному количеству дронов, большинство из которых снабжаются Ираном.

В связи с этим США активизировали личные военные консультации, которые они предоставляют Украине. Офицеры американских и украинских военных говорят, что надеются разработать детали новой стратегии в следующем месяце во время серии военных учений в Германии.

Сейчас США настаивают на консервативной стратегии, которая сосредотачивается на удерживании территории, которой владеет Украина, окопаясь и наращивая поставки и силы в течение года.

Ряд американских военных хочет, чтобы Украина придерживалась стратегии "удерживай и строй" и сосредоточилась на развитии своей способности производить оружие в течение 2024 года.

Также одной из основных задач новой стратегии является то, чтобы в конце 2024 или начале 2025 года посадить представителей Кремля за стол переговоров на условиях Украины.

Американские официальные лица утверждают, что без новой стратегии и дополнительного финансирования, Украина может проиграть войну.

В США верят, что эта стратегия улучшит самодостаточность Украины и обеспечит Киев в состоянии дать отпор любому новому российскому порыву.

В издании отмечается, что Соединенные Штаты оказали огромную военную и экономическую поддержку Украине более 111 миллиардов долларов за последние два года.

Также сообщается, что многие украинские лидеры не осознают, насколько нестабильно дальнейшее финансирование войны США. По их словам, эти украинские генералы и высшие гражданские чиновники "нереалистичны ожидания относительно того, что поставят США".

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