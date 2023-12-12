«Ризик програти війну»: США пропонують Україні нову стратегію бойових дій на 2024 — NYT

Йдеться про стратегію, яку українські військові зможуть почати втілювати на полі бою.

Фото: Радіо Свобода

Американські та українські військові лідери напрацьовують нову стратегію ведення бойових дій, яку ЗСУ могли б почати втілювати на початку наступного року. Про це пише The New York Times.

Американські аналітики заявили, що ідея сформувати нову стратегію виникла після того, як контрнаступальні операції ЗСУ не допомогли досягти всіх поставлених цілей, зокрема, повернути окуповані території. Також зазначається, що республіканці в Конгресі США послабили підтримку Києва, у зв'язку з чим високопосадовці США висловили стурбованість тим, що 2024 року Путін може отримати перевагу на полі бою.

Крім того, аналітики попереджають, що російська окупаційна армія також почала змінювати стратегію. При цьому рф намагається у прискореному темпі відновити втрати. Тепер у Москви більше військ, боєприпасів і ракет, а також агресор збільшив свою перевагу у вогневій потужності завдяки величезній кількості дронів, більшість з яких постачаються Іраном.

У зв'язку з цим США активізували особисті військові консультації, які вони надають Україні. Офіцери американських та українських військових кажуть, що сподіваються опрацювати деталі нової стратегії наступного місяця під час серії військових навчань у Німеччині.

Зараз США наполягають на консервативній стратегії, яка зосереджується на утриманні території, якою володіє Україна, окопуючись і нарощуючи постачання та сили протягом року.

Низка американських військових хоче, щоб Україна дотримувалася стратегії “утримуй і будуй” і зосередилася на розвитку своєї здатності виробляти зброю протягом 2024 року.

Також одним з основних завдань нової стратегії є те, щоб наприкінці 2024 або на початку 2025 року посадити представників Кремля за стіл переговорів на умовах України.

Американські офіційні особи стверджують, що без нової стратегії та додаткового фінансування Україна може програти війну.

Зазначається, що у США вірять, що ця стратегія покращить самодостатність України та забезпечить Київ в змозі дати відсіч будь-якому новому російському пориву.

У виданні зазначається, що Сполучені Штати надали величезну військову та економічну підтримку Україні, понад 111 мільярдів доларів за останні два роки.

Також повідомляється, що багато українських лідерів не усвідомлюють, наскільки нестабільним є подальше фінансування війни США. За їхніми словами, ці українські генерали та вищі цивільні посадовці мають "нереалістичні очікування щодо того, що поставлять США".

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