«Київстар» відновить зв’язок упродовж 4-5 годин, — Олександр Кубраков

За словами віцепрем'єр-міністра Олександра Кубракова, наразі тривають ремонтні роботи.

Як раніше повідомлялося, 12 грудня у роботі оператора мобільного зв’язку «Київстар» стався технічний збій.

За словами віцепрем’єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова, мобільний оператор «Київстар» має відновити зв’язок упродовж чотирьох-п’яти годин. Про це він сказав на зустрічі команди очолюваного ним Мінінфраструктури з медіа у Києві.

Кубраков додав, що зараз тривають ремонтні роботи.

Також ми писали, що абоненти «Київстару» не можуть перейти на інших операторів через роумінг.

Додамо, збій «Київстару» вплине на роботу деяких терміналів та банкоматів «ПриватБанку».

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