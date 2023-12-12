«Киевстар» возобновит связь в течение 4-5 часов, — Александр Кубраков

По словам вице-премьера Александра Кубракова, сейчас продолжаются ремонтные работы.

Как сообщалось ранее, 12 декабря в работе оператора мобильной связи «Киевстар» произошел технический сбой.

По словам вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова, мобильный оператор «Киевстар» должен восстановить связь в течение четырех-пяти часов. Об этом он сказал на встрече команды возглавляемого им Мининфраструктуры с медиа в Киеве.

Кубраков добавил, что сейчас ведутся ремонтные работы.

Ранее сообщалось, что абоненты «Киевстара» не могут перейти на других операторов через роуминг.

Добавим, сбой «Киевстара» повлияет на работу некоторых терминалов и банкоматов «ПриватБанка».

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