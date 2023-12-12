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Отсутствие прогресса в антикоррупционной и судебной реформах может привести к усталости доноров, - МВФ оценил риски

12:50, 12 декабря 2023
Украине нужно продолжать реформы, потому что иначе доноры могут устать, - в МВФ оценили риски для Украины.
Отсутствие прогресса в антикоррупционной и судебной реформах может привести к усталости доноров, - МВФ оценил риски
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Международный валютный фонд при пересмотре программы в рамках Механизма расширенного финансирования для Украины (Extended Fund Facility – EFF) оценил риски замедления реформ.

Так, в приложении к документам в рамках программы – Матрице оценки рисков МВФ оценил как средний для Украины риск, предусматривающий «плохое управление, коррупцию и отсутствие надзора за использованием внешнего финансирования». Это «может снизить стимулы к реформам». При этом влияние такого риска МВФ оценивает как «высокое».

«Отсутствие прогресса в реформах усугубляет дефицит финансирования, уменьшает будущие поступления внешнего финансирования и может привести к усталости доноров», - констатировали в Фонде.

Поэтому Украине следует соблюдать реформы управления, сохраняя недавно достигнутый прогресс в укреплении антикоррупционных и судебных учреждений. А также мобилизовать внутреннее финансирование и определить приоритет затрат.

Матрица оценки рисков (RAM) показывает события, которые могут существенно изменить базовый путь страны. Она отражает взгляды персонала МВФ на источник рисков и общий уровень беспокойства на момент обсуждения с властями.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», МВФ ожидает, что в Украине будет создан отдельный Административный суд для рассмотрения дел против НАБУ, НАПК и Национального банка. При этом судей к нему будут отбирать по той же процедуре, что и когда-то судей Высшего антикоррупционного суда – с участием Общественного совета международных экспертов (ГРМЕ) или подобного органа. Принять соответствующий закон Украина должна до июля 2024 года.

Автор: Наталья Мамченко

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