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  1. В Украине

Работников Карпатского нацпарка подозревают в незаконной вырубке деревьев более чем на 400 тысяч гривен

17:26, 12 декабря 2023
Подозреваемые заготавливали древесину под видом дров и реализовывали ее за денежное вознаграждение.
Работников Карпатского нацпарка подозревают в незаконной вырубке деревьев более чем на 400 тысяч гривен
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Начальника и инспектора природоохранного научно-исследовательского отделения Карпатского национального природного парка подозревают в незаконной вырубке деревьев на территории природно-заповедного фонда на более 426 тысяч гривен. В ходе досудебного расследования подозреваемые отстранены от занимаемых должностей. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемые совершили незаконную порубку деревьев на территории природно-заповедного фонда.

Они заготавливали древесину под видом дров и реализовывали ее за денежное вознаграждение.

В декабре 2022 года сообщники без разрешительных документов совершили рубку деревьев породы "бук", перевозимых для продажи.

При перевозке древесины их разоблачили правоохранители. Чтобы скрыть противоправную деятельность, чиновник предъявил работникам полиции недостоверную товарно-транспортную накладную.

Как сообщается, через несколько дней он направил директору Карпатского НПП рапорт об обнаружении лесонарушения, достоверно зная, что эти деревья срублены по его указанию.

Следователи устанавливают других лиц, причастных к совершению уголовного преступления.

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