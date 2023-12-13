Киевская ОВА разрывает договор на закупку 1000 FPV дронов из-за нарушения условий

По словам начальника КОВА, поставщик, выигравший тендер, не выполнил свои обязательства.

Источник фото: facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv

Из-за нарушения условий расторгается договор на закупку 1000 FPV дронов. Об этом сообщил начальник КОВА Руслан Кравченко.

«Разрываем договор по тендеру, который был объявлен в ноябре Департаментом гражданской защиты КОВА на закупку 1000 FPV дронов», - пояснил Руслан Кравченко и отметил, что вся партия должна была поехать к бригаде, которая защищает страну на восточном направлении.

По словам начальника КОВА, поставщик, выигравший тендер, не выполнил свои обязательства.

«Уже более трех недель просрочены сроки относительно изготовления и поставки всей партии дронов. Кроме того, из 1000 дронов доставил только немного больше 70 единиц. Но их технические характеристики и комплектация не отвечают условиям договора», – отметил он.

Как отметил Руслан Кравченко, оплаты за дроны поставщик не получил и не получит, а для всестороннего изучения ситуации КОВА уже обратилась в правоохранительные органы.

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