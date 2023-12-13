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Підозрюваний, обвинувачений звільняється з-під варти після отримання та перевірки уповноваженою службовою особою місця попереднього ув’язнення інформації, що міститься у платіжній інструкції та підтверджує внесення застави, така перевірка не може тривати більше дня.

  1. В Україні

Київська ОВА розриває договір на закупівлю 1000 FPV дронів через порушення умов

15:07, 13 грудня 2023
За словами начальника КОВА, постачальник, який виграв тендер, не виконав свої зобов’язання.
Київська ОВА розриває договір на закупівлю 1000 FPV дронів через порушення умов
Джерело фото: facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv
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Через порушення умов скасовується договір на закупівлю 1000 FPV дронів. Про це повідомив начальник КОВА Руслан Кравченко.

«Розриваємо договір за тендером, який був оголошений у листопаді Департаментом цивільного захисту КОВА на закупівлю 1000 FPV дронів», - пояснив Руслан Кравченко та зазначив, що уся партія мала поїхати до бригади, яка боронить країну на східному напрямку.

За словами начальника КОВА, постачальник, який виграв тендер, не виконав свої зобов’язання.

«Уже понад три тижні прострочені терміни щодо виготовлення та постачання всієї партії дронів. Крім того, із 1000 дронів доставив лише трохи більше 70 одиниць. Але їхні технічні характеристики та комплектація не відповідають умовам договору», - зазначив він.

Як зазначив Руслан Кравченко, оплати за дрони постачальник не отримав і не отримає, а для всебічного вивчення ситуації КОВА уже звернулася до правоохоронних органів

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