Хакери отримали доступ до електронних ключів суддів Господарського суду Одеської області, а також до системи документообігу суду

Розгляд справ у судових засіданнях суд планує відновити не раніше 15 грудня.

Джерело фото: od.arbitr.gov.ua

Господарський суд Одеської області повідомив у Вищу раду правосуддя про потужну хакерську атаку, яка сталася 30 листопада 2023 року і фактично на два тижні паралізувала роботу суду.

Як повідомили судді Господарського суду Одеської області, невідомі хакери здійснили несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) електронних, комунікаційних мереж і ресурсів суду, після чого здійснили з адреси суду масову спам розсилку фішингових повідомлень з вірусами у вигляді електронних листів з тематикою «Повістки до суду» та вкладенням у вигляді файлу "Господарський суд Одеської області Повістка до суду.rar".

Адресатами масової розсилки були державні установи, різні підприємства, організації та громадяни (всього – більше 15 тис. адресатів).

Після відкриття вказаних файлів, громадяни потрапляли на вірусний ресурс і втрачали дані.

За наслідками перевірки, проведеної СБУ та Департаментом кіберполіції Національної поліції, було встановлено, що невідомий вірусний код пошкодив доступ до серверної системи суду, що спричинило виток інформації. Зокрема, відбулось незаконне втручання до електронних систем суду та отримання невстановленими особами доступу до електронних ключів суддів, їх персональних даних та системи обліку та документації суду.

7 грудня збори суддів Господарського суду Одеської області встановили особливий режим роботи суду для подолання наслідків хакерської атаки.

Розгляд судових справ судом планується відновити не раніше 15 грудня 2023 року.

Нагадаємо, що «Судово-юридична газета» раніше повідомляла про хакерську атаку на Господарський суд Одеської області.

Також, 12 грудня стало відомо про хакерську атаку на мобільного оператора «Київстар». Крім того, про DDoS-атаку повідомив Monobank.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.