Співробітники ГУР допомогли залізничникам організувати рух вантажівок між Україною та Польщею

У Головному управлінні розвідки зазначили, що забезпечили безпеку руху територією України першого запуску маршруту.

Джерело фото: mil.in.ua

Як ми розповідали раніше, перша партія вантажівок залізницею прибула до Польщі. У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили, що допомогли залізничникам організувати рух вантажівок між Україною та Польщею.

Україна та Польща, узгодивши митні та прикордонні аспекти, домовились про рух вантажівок через кордон за допомогою залізничного транспорту. З цією метою Укрзалізниця організувала між державами зручний маршрут, а також контрейлерний поїзд для відповідних потреб.

«Безпеку руху територією України першого запуску маршруту забезпечили співробітники ГУР МО України», - розповіли у Головному управлінні розвідки.

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