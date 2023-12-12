Хто з кандидатів на посади суддів у грудні зможе взяти участь у конкурсі у місцеві загальні суди: список

На цьому тижня, а саме 15 та 16 грудня відбудеться формування рейтингу учасників конкурсу на зайняття 500 посад суддів місцевих загальних судів у межах конкурсу, оголошеного 14 вересня 2023 року.
Про це повідомили у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України.
Початок реєстрації кандидатів 15 грудня відбудеться о 13:00, а проведення конкурсу – о 13:30.
Початок реєстрації кандидатів 16 грудня відбудеться о 8:30, проведення конкурсу – о 9:00.
Кандидатів на посаду судді просять своєчасно з’являтися для реєстрації.
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